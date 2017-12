Deutsche Backwaren weiter vor Bagel und Donuts

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grund zu feiern für Deutschlands Innungsbäcker: Deutsche Backwaren wie Brötchen, belegte Schrippen und Laugengebäck lagen 2017 deutlich vorn in der Käufergunst. Rund 53 Prozent der Kunden griffen nach einer Studie des US-Marktforschungsinstituts npd Group für den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zu Semmel, Wecken & Co. Die "Bild" berichtet in ihrer Mittwochausgabe darüber.

Stark aufgeholt hat in den vergangenen fünf Jahren aber auch nordamerikanisches Backwerk wie Bagel, Donuts oder Muffins. Gut 19 Prozent der Bäckerei-Kunden griffen 2017 dazu.

