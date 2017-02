Deutsche Automatenwirtschaft verlängert Kooperation mit Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Berlin (ots) - Die Info-Hotline der Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung (BZgA), bei der Spieler beraten werden,wird seit vielen Jahren von der Automatenbranche finanziellunterstützt. Die Deutsche Automatenwirtschaft (DAW), Dachverband derSpitzenverbände der Automatenbranche, setzt ihre Förderung nun fürdie nächsten vier Jahre mit einem Gesamtbetrag von einer halbenMillion Euro fort.Seit 1989 ist der Text "Übermäßiges Spiel ist keine Lösung beipersönlichen Problemen" mit einer Info-Telefonnummer von derAutomatenwirtschaft in die Frontscheiben der Geldspielgeräteeingedruckt, seit 2000 ist die Telefonnummer 01801 372700 bei derBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aufgeschaltet."Der Spielerschutz hat für die gesamte Automatenbranche einen hohenStellenwert. Die Hotline der BZgA ist ein Erfolgsmodell, das wirgerne fördern. Spielgäste, die ihr Spielverhalten reflektierenwollen, können so professionell beraten und bei Bedarf in dasHilfesystem eingebracht werden", erklärt Georg Stecker, Sprecher desVorstands der Deutschen Automatenwirtschaft.Eine aktuelle Auswertung der BZgA zeigt, dass sich der Eindruckder Spielerschutz-Info und der Hotline der BZgA in denGeldspielgeräten bewährt hat. 80 Prozent aller Anrufe bei derInfo-Telefonnummer sind durch das Piktogramm an den Geldspielgeräten"angestoßen" worden. Viele Unternehmen der Automatenbranche setzensich darüber hinaus mit weiteren Maßnahmen für den Spielerschutz ein.Zu den Präventionsmaßnahmen gehören beispielsweise Schulungen derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie Informationen für dieGäste. Zudem besteht seit mehreren Jahrzehnten absolutesAlkoholverbot, um bei den Gästen einen "klaren Kopf" beim Spielensicherzustellen. Insgesamt belegt der aktuelle Bericht der BZgA(2015) zum "Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht inDeutschland", dass die Zahl der Spieler, die am gewerblichen Spielteilnehmen, sinkt, und sich die Zahl der pathologischen Spielerweiterhin auf einem niedrigen Niveau befindet.Pressekontakt:Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V.Manuel MichalskiDircksenstr. 49, 10178 BerlinPostfach 02 13 66, 10125 BerlinTel. : +49 (30) 24 08 77 80Email: info@automatenwirtschaft.deOriginal-Content von: Die Deutsche Automatenwirtschaft, übermittelt durch news aktuell