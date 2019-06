Deutsche Autofahrer reisen im Sommer am liebsten durch Skandinavien / Daten der EasyPark Group zeigen, wo Autofahrer während der großen Ferien unterwegs sind und parken

Hannover (ots) - Wenn die Deutschen mit dem Auto Urlaub machen,dann nutzen sie inzwischen europaweit das Handyparken mit EasyPark.Besonders häufig machen sie das in Dänemark, Schweden und Italien.Das belegt eine Datenauswertung von EasyPark, dem europäischenMarktführer beim Handyparken.Ausgewertet wurden die internationalen Parkvorgänge derSommermonate Juni bis August 2018. Demnach parkten die deutschenUrlauber besonders häufig in Dänemark (28% allerEasyPark-Parkvorgänge im Ausland), in Schweden (20%) und in Italien(19%), außerdem in Norwegen (12%) und Österreich (11%).Dabei nutzen die Deutschen ihre App mehr denn je im europäischenAusland: Gegenüber 2017 stieg die Zahl der Urlaubs-Parkvorgänge um196%. Der Grund ist einfach - mit EasyPark können Autofahrer ihreParkgebühren überall auf die gleiche digitale Weise bezahlen, ohneeine neue App installieren zu müssen. Das gilt aktuell in mehr als1.200 Städten in vierzehn europäischen Ländern, und die Verfügbarkeitsteigt weiter."EasyPark erlaubt den länderübergreifenden Einsatz der App. DieDatenauswertung zeigt, dass immer mehr Anwender diesen Vorteil kennenund nutzen", kommentiert Nico Schlegel, Managing Director fürEasyPark Deutschland und Österreich, die Datenauswertung.Lieblingsziele: Hamburg, Berlin, KölnWie viele der europäischen Nachbarn wiederum nach Deutschlandfahren, spiegelt sich ebenfalls in den digitalen Parkvorgängen wider.Beispiel Hamburg: Von den in der Hansestadt in den Sommermonaten vonJuni bis August 2018 parkenden EasyPark-Kunden kamen 62% ausDänemark, gefolgt von den Schweden mit 18% und Norwegern mit 9%.Gegenüber 2017 vervierfachte sich die Zahl der digitalenParkvorgänge.In Berlin parkten von den europäischen EasyPark-Anwendern in derMehrheit ebenfalls die Dänen: Ihr Anteil betrug 47%, gefolgt von denSchweden mit 20%, Italienern und Norwegern mit jeweils 6%. Gegenüber2017 verfünffachte sich die Zahl der Parkvorgänge.Auch Köln wurde vor allem von dänischen EasyPark-Anwendernbesucht: Sie haben einen 20%-Anteil an den Parkvorgängen, gefolgt vonden Schweden und Niederländern mit 15%. Hinzu kamen Reisende ausBelgien mit 10%. Insgesamt verdreifachte sich die Zahl derParkvorgänge von ausländischen EasyPark-Nutzern in Köln gegenüber2017.So funktioniert HandyparkenHandyparken per App heißt für Autofahrer: Sie müssen keinKleingeld bereithalten und vorausschauend in den Parkscheinautomateneinwerfen. Stattdessen können sie mit der EasyPark-App die Parkzeitganz nach Bedarf starten, verlängern oder beenden. Überzahlung odereiliger Ticketnachkauf am Automaten kommen nicht mehr vor.Strafzettel lassen sich mit einem Klick auf 'Verlängern' vermeiden.Für Presseanfragen wenden Sie sich an:E-Mail: nico.schlegel@easypark.netOriginal-Content von: EasyPark, übermittelt durch news aktuell