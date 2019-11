Deutsche Anleihen ziehen leicht an

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Geschäft leicht zugelegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,03 Prozent auf 171,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,38 Prozent.

Die Vorzeichen deuten auf leichte Abgaben am Aktienmarkt hin, was den Rentenmarkt stützen dürfte. US-Präsident Trump hatte Gesetze zur Stärkung der Demokratie in Hongkong unterzeichnet. Das stieß in China auf wenig Gegenliebe. Technisch gestaltet sich die Lage beim Bund-Future konstruktiv. "Die bei 171,53 verlaufende Trendlinie könnte überwunden werden, denn die Indikatoren im Tageschart steigen", schrieb Analyst Patrick Boldt von der Helaba in einem Kommentar.

Am Vormittag stehen die Verbraucherpreise aus den deutschen Bundesländern und anderen Euroländern auf dem Programm. "Gegenwind vonseiten der deutschen Verbraucherpreise wird es wohl nicht geben, da sie auf einen weiterhin verhaltenen Preisdruck hindeuten", merkte Boldt dazu an./mf/bgf/mis