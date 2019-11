Deutsche Anleihen ziehen etwas an

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstagmittag leichte Kursgewinne verzeichnet.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,06 Prozent auf 171,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,37 Prozent.

Der Rentenmarkt präsentierte sich in robuster Verfassung, nachdem US-Präsident Donald Trump Gesetze zur Stärkung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hatte. Das stieß in China auf wenig Gegenliebe und am Aktienmarkt auf wenig Begeisterung, da ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen China und den USA wieder etwas unsicherer werden könnte. Die Aktienkurse gaben daher etwas nach.

Am Nachmittag stehen noch Daten zur Preisentwicklung in Deutschland an. "Gegenwind vonseiten der deutschen Verbraucherpreise wird es wohl nicht geben, da sie auf einen weiterhin verhaltenen Preisdruck hindeuten", merkte Analyst Patrick Boldt von der Helaba an./mf/jkr/jha/