Deutsche Anleihen wenig verändert - Italienische Papiere verlieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag unter dem Strich nur wenig von der Stelle bewegt.



Am Abend lag der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 160,41 Punkten und damit geringfügig tiefer als am Vortag. Anfänglich deutliche Verluste konnten fast gänzlich ausgeglichen werden. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am Abend mit 0,37 Prozent.

Die Entwicklung am Rentenmarkt entsprach über weite Strecken der Aktienmarktentwicklung. Konnten die Börsen zum Handelsstart zunächst zulegen, gerieten sie rasch wieder unter Druck. Entsprechend waren als sicher empfundene Anlagen wie deutsche Staatsanleihen etwas stärker gefragt. Sie konnten ihre zum Start eingefahrenen Verluste etwas reduzieren.

Kräftige Verluste mussten dagegen italienische Staatstitel hinnehmen. Marktteilnehmer begründeten dies mit enttäuschenden Wachstumszahlen. Nach Angaben des italienischen Statistikamtes war die landesweite Wirtschaft im dritten Quartal nicht mehr gewachsen. Dies lasse die Wachstumsannahmen, die dem mit der EU strittigen Budgetentwurf für 2019 zugrunde liegen, noch unwahrscheinlicher erscheinen, kommentierte das Analysehaus Capital Economics.

Inflationszahlen aus Deutschland bewegten den Rentenmarkt kaum. Dennoch nahmen Analysten zur Kenntnis, dass die Teuerung im Oktober so hoch ausgefallen war wie seit etwa zehn Jahren nicht mehr. Bankökonomen sagten jedoch, die Inflation sei vor allem durch schwankungsfreudige Komponenten wie Energie und Pauschalreisen getrieben worden. Die unterliegende Teuerung sei dagegen nach wie vor verhalten. Entsprechend gering seien die Auswirkungen auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank./bgf/he