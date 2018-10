Deutsche Anleihen wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Am Morgen fiel der Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, geringfügig um 0,03 Prozent auf 158,08 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zuletzt bei 0,53 Prozent.

Am Markt für europäische Staatsanleihen bleiben die Querelen um die Haushaltsplanung in Italien mit einer höheren Neuverschuldung das beherrschende Thema. Nachdem sich die Lage bei italienischen Anleihen am Dienstag zeitweise etwas entspannt hatte, sind die Risikoaufschläge am Morgen wieder gestiegen. Zuletzt stieg die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 0,06 Prozentpunkte auf 3,53 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten wieder etwas stärker in den Fokus der Anleger am deutschen Rentenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Industrieproduktion in Italien und Frankreich. In beiden Ländern mit einem Anstieg der Fertigung im August gerechnet./jkr/jha/