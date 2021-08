Deutsche Anleihen wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel geringfügig um 0,05 Prozent auf 176,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,46 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen vergleichsweise wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anlegern orientieren könnten. Am Nachmittag dürften Daten zur Entwicklung der Importpreise in den USA und zur Konsumlaune in der größten Volkswirtschaft der Welt in den Fokus rücken.

"Nach einem deutlichen Anstieg der Produzentenpreise in den USA ist auch bei den US-Importpreisen das Risiko eher nach oben gerichtet", hieß es in einer Einschätzung der Dekabank. Die Experten gehen aber davon aus, dass die Preisdaten als Impulsgeber für den Rentenmarkt kaum ausreichen dürften./jkr/jha/