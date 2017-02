Deutsche Anleihen wenig bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach Handelsstart kaum bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future blieb unverändert bei 164,00 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,32 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick zunächst auf Zahlen zur Industrieproduktion in Frankreich und Italien. Analysten rechnen im Monatsvergleich jeweils mit Rückgängen. Am Nachmittag werden in den USA zudem noch Zahlen zu den Einfuhrpreisen veröffentlicht.

In der Eurozone sorgen derzeit Diskussionen um weitere Hilfszahlungen an Griechenland sowie der anstehende Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich für Verunsicherung. Ein Wahlsieg der Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, könnte für heftige Turbulenzen sorgen, da Le Pen einen Austritt aus dem Euro fordert.

Außerdem haben die Anleger jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump im Blick. "Wir werden in den nächsten zwei bis drei Wochen Phänomenales zum Thema Steuern ankündigen", sagte Trump am Donnerstag. Im Wahlkampf hatte er weitreichende Steuersenkungen angekündigt./tos/fbr