Deutsche Anleihen wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag im frühen Handel wenig bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future verblieb nach Handelsstart bei 161,87 Punkten und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,45 Prozent.

Das Einreisedekret des US-Präsidenten Donald Trump konnte den als sicher geltenden Staatspapieren keinen Auftrieb geben. Im weiteren Tagesverlauf könnten Zahlen zur Inflation in Deutschland für neue Impulse am Rentenmarkt sorgen. "Nachdem die Dezemberwerte für Aufregung gesorgt hatten, dürfte das Interesse an der Inflation im Januar erhöht sein", schreibt Viola Julien, Expertin bei der Landesbank Helaba. Im Monatsvergleich sei zwar mit einem deutlichen Rückgang zu rechnen. Im Jahresvergleich sei aber wegen der wieder gestiegenen Energiepreise ein Anstieg auf zwei Prozent nicht ausgeschlossen.

"Reflexartig dürfte in Deutschland nach einem Ende der super-expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gerufen werden", so Julien. Die Notenbank verweise demgegenüber aber zu Recht auf die schwache Kernrate./tos/fbr