Deutsche Anleihen weiter gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch an den Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter leicht zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 167,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,17 Prozent. Gegen den allgemeinen Markttrend kam es erneut zu Kursverlusten bei italienischen Anleihen.

Generell zeigte sich an den internationalen Finanzmärkten ein Drang der Investoren in sichere Anlegehäfen. Hiervon profitierten unter anderem Staatsanleihen mit hoher Bonität, wie zum Beispiel deutsche Bundesanleihen. Gefragt sind aber auch Anleihen aus den USA und Staatspapiere aus Japan, während die Renditen im Gegenzug nachgaben. Für japanische Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren fiel die Rendite am Morgen auf minus 0,1 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit 2016.

Als eine Ursache für den Drang in sichere Anlagen gilt die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Zuletzt war in chinesischen Medien darüber geschrieben worden, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Seltene Erden im Handelsstreit als Druckmittel einsetzen und den Export der Metalle in die USA einschränken könnte.

China ist der weltweit führende Produzent von Seltenen Erden und hat eine starke Marktmacht bei den Rohstoffen, die in vielen Schlüsseltechnologien eingesetzt werden. Sie spielen unter anderem bei der Produktion von Akkus für Elektroautos und Laptops eine wichtige Rolle./jkr/jha/