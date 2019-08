Deutsche Anleihen weiter im Aufwind

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Anleihen sind am Dienstag weiter gestiegen und haben damit ihren Höhenflug fortgesetzt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Morgen bei 177,62 Punkten, nachdem er am Vortag noch bei etwa 177,10 Punkten in die Handelswoche gestartet war. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen erreichte im frühen Handel ein neues Rekordtief bei minus 0,61 Prozent.

Bundesanleihen, die als sichere Anlagen gelten, profitierten damit weiter von politischen Unsicherheiten. Zuletzt hat die Regierungskrise in Italien, die Aussicht auf einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU und der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Festverzinslichen gestützt. In der Regierungskrise in Italien ist für den Tagesverlauf eine Abstimmung über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte angesetzt.

Im weiteren Handel dürften aber auch Konjunkturdaten etwas stärker in den Fokus rücken. Am Vormittag könnte die Veröffentlichung der Konjunkturerwartungen für Deutschland durch das ZEW-Institut für Bewegung sorgen. Am Nachmittag stehen neue Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm./jkr/mis