Deutsche Anleihen weiten Kursverluste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Kursverluste im Tagesverlauf ausgeweitet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future (Juni-Kontrakt) fiel bis zum späten Nachmittag um 0,44 Prozent auf 160,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,37 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone legten die Renditen teils deutlich zu.

Die Risikoneigung an den Märkten sei gestiegen, sagten Händler. Die Zahlen zur Industrieproduktion aus Deutschland und Spanien waren im Januar besser als erwartet ausgefallen. Ansonsten stehen am Rentenmarkt weiterhin die politischen Entwicklungen im Euroraum und insbesondere die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich im Fokus.

Zudem hatte die US-Privatwirtschaft im Februar deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Nach Zahlen des Dienstleisters ADP wurden 298 000 Stellen geschaffen. Das ist der höchste Zuwachs seit April 2014 und wesentlich mehr als die von Analysten erwarteten 187 000 neuen Jobs. Mittlerweile wird an den Märkten nicht mehr daran gezweifelt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche ihren Leitzins anheben wird./jsl/jkr/he