Deutsche Anleihen verlieren leicht zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag zu Handelsbeginn leicht nachgegeben.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 162,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,35 Prozent. Auch in anderen Euroländern stiegen die Renditen etwas an.

Vor dem Wochenende steht mit dem Ifo-Geschäftsklima das wohl wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft an. Analysten rechnen mit einer Stagnation, allerdings auf Rekordniveau. Nachdem zuletzt mehrere Konjunkturdaten, auch aus anderen Euroländern, zum Teil extrem gut ausgefallen sind, sind einige Stimmen zu vernehmen, die vor einer konjunkturellen Überhitzung warnen./bgf/jkr/oca