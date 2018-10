Deutsche Anleihen verlieren leicht - italienische Papiere fallen weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen etwas tiefer bei 158,83 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,48 Prozent und damit etwas höher.

Weitere Kursverluste mussten italienische Staatsanleihen hinnehmen. Im Gegenzug stieg ihr Risikoaufschlag zu deutschen Bundesanleihen auf 270 Basispunkte. Auslöser des zunehmenden Anlegermisstrauens gegenüber Italien ist die Haushaltsplanung der neuen Regierung für kommendes Jahr. Diese sieht eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vor.

Das ist dreimal so viel, wie die Vorgängerregierung der EU-Kommission zugesagt hatte. An den Märkten wächst die Sorge um die ohnehin außergewöhnlich hohe Staatsverschuldung des Landes./bgf/jkr/zb