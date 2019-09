Deutsche Anleihen verlieren leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt.



Zuletzt stellten sich leichte Verluste ein. Starke Impulse blieben aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,04 Prozent auf 174,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf minus 0,57 Prozent. In Europa waren die Kursbewegungen an den Anleihemärkten generell verhalten.

Wirtschaftsdaten aus der Eurozone bewegten die Märkte kaum, sie spiegelten aber erneut die schwache Verfassung der Konjunktur. Die von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung ESI sank auf den tiefsten Stand seit Anfang 2015. Besonders schwach fielen die Unterindikatoren für die Industrie aus. Das Geschäftsklima BCI, das die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe misst, ging ebenfalls deutlich zurück.

Am Nachmittag stehen einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Besondere Beachtung kommt neuen Inflationsdaten zu, da sie mit entscheidend sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Veröffentlicht wird der von der Fed besonders beachtete Index PCE. Außerdem werden Daten zur Konsumstimmung und zu den Unternehmensinvestitionen erwartet./bgf/jkr/jha/