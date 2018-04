Deutsche Anleihen unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag erheblich gesunken.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend um 0,54 Prozent auf 158,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug um 0,07 Prozentpunkte auf 0,60 Prozent. Am Vortag hatte die Rendite zwischenzeitlich noch bei 0,50 Prozent gelegen. Ein ähnlich deutlicher Zinsanstieg war in vielen anderen Ländern Europas zu beobachten.

Am Markt waren zahlreiche Gründe für den Zinsanstieg zu hören. Zum einen wurde auf die USA als Ausgangspunkt der Entwicklung verwiesen. Der amerikanische Anleihemarkt ist der größte der Welt, entsprechend hoch ist sein Einfluss auf andere. In den USA wurde unter anderem der Konjunkturbericht der US-Notenbank vom Vorabend genannt, in dem trotz Sorgen wegen Einfuhrzöllen von einer soliden US-Konjunktur die Rede ist. Dies spricht für weiter steigende Leitzinsen.

Als weiteres Argument nannten Händler die deutlich steigenden Rohstoffpreise. Sollte sich diese Entwicklung in höheren Inflationsraten niederschlagen, würde auch dies für eine straffere Geldpolitik mit steigenden Zinsen sprechen. Außerdem wurde auf ein recht hohes Angebot neuer Staatsanleihen im Euroraum verwiesen. Am Donnerstag platzierten Spanien und Frankreich neue Schultitel. Dies habe die Kurse etwas belastet und im Gegenzug die Renditen erhöht./tos/he