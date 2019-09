Deutsche Anleihen tendieren wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwochmorgen kaum verändert tendiert und damit an die Entwicklung vom Vortag angeknüpft.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,03 Prozent auf 172,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,48 Prozent. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend dominierte eine abwartende Haltung. Die Papiere der anderen Euroländer entwickelten sich ebenfalls verhalten.

Eine weitere Zinssenkung in den USA um 25 Basispunkte gilt als wahrscheinlich. "Zwar gibt es innerhalb des FOMC unterschiedliche Einschätzungen über die Notwendigkeit einer weiteren Reduzierung, doch mehrheitlich gab es keinen öffentlichen Widerstand gegen den avisierten Lockerungsschritt", schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Helaba in einem Kommentar.

Der Bund-Future befinde sich derzeit in einer Handelsspanne von 172,20 bis 173,30 Punkten, heißt es in dem Kommentar weiter. Die 55-Tage-Linie bei 173,26 stelle eine erste Hürde nach oben hin dar, eine Unterstützung liege beim kürzlich markierten Tief von 172,18.

Am Vormittag steht noch eine Aufstockung von Bundesanleihen mit 30 Jahren Laufzeit im Volumen von 1,5 Milliarden Euro an. Die Transaktion "sollte diesmal besser über die Bühne gehen", merkten dazu die Anleihestrategen der Commerzbank an./mf/bgf/men