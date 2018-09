Deutsche Anleihen stoppen vorerst Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt.



Am Morgen zeigten sich die Kurse kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,05 Prozent auf 159,41 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,42 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gab es kaum Bewegung bei den Staatsanleihen.

"Die Sorgen um einen ausufernden Handelskonflikt zwischen den USA und China scheinen sich zu legen", kommentierte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Stimmung am deutschen Rentenmarkt. Dies habe bis zum Dienstagabend für Abwärtsdruck bei den Festverzinslichen gesorgt. Auch durch jüngste Hinweise auf einen geregelten Austritts Großbritanniens aus der EU und die neuen Haushaltspläne der Regierung in Italien sei wieder ein Stück weit Zuversicht an die europäischen Finanzmärkte zurückgekehrt, sagte Boldt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses. Veröffentlicht werden Preisdaten aus Frankreich und Spanien, die Rückschlüsse auf die Inflation im Währungsraum insgesamt zulassen. Die Preisentwicklung spielt eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik der EZB, die am Donnerstag ihre Zinsentscheidung verkünden wird./jkr/fba