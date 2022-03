Deutsche Anleihen stoppen vorerst Höhenflug

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ihren rasanten Höhenflug vom Vortag vorerst nicht weiter fortgesetzt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future hat bis zum Mittag zu einer Gegenbewegung angesetzt und sank im Mittagshandel um 0,40 Prozent auf 169,91 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,05 Prozent.

Am Vortag waren die Kurse von Bundesanleihen sehr stark gestiegen, nachdem der Krieg in der Ukraine mit unverminderter Härte fortgesetzt wird und für eine starke Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgte. Experten rechnen in den kommenden Handelstagen weiter mit starken Kursbewegungen am deutschen Rentenmarkt.

Gestützt wurden die Renditen der Bundesanleihen zur Wochenmitte durch die Preisentwicklung in der Eurozone. Am Vormittag wurde bekannt, dass die Inflation im Februar stärker als erwartet gestiegen war und ein Rekordhoch bei 5,8 Prozent erreichte. Die starke Teuerung setzt die EZB zunehmend unter Druck, mit einer strafferen Geldpolitik auf die hohe Inflation zu reagieren.

Im Handelsverlauf bleibt die Geldpolitik ein Thema am Devisenmarkt. In den USA blicken die Marktteilnehmer auf Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses auftritt.