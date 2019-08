Deutsche Anleihen steigen weiter - neues Renditetief

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere bleiben gefragt.



Am Mittwoch legten deutsche Staatsanleihen zu Handelsbeginn im Kurs weiter zu. Im Gegenzug fielen ihre Renditen weiter. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 176,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf ein neuerliches Rekordtief von minus 0,55 Prozent. Auch in anderen Ländern Europas gaben die Renditen weiter nach.

Als sicher empfundene Anlagen erhalten seit Tagen durch den eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und China kräftig Auftrieb. Hinzu kamen am Mittwochmorgen schwache Daten aus der deutschen Industrie. Das verarbeitende Gewerbe schränkte seine Produktion im Juni deutlich stärker ein als erwartet. Im Jahresvergleich fiel die Herstellung so stark wie seit Ende 2009 nicht mehr.

Außerdem bleiben die Notenbanken auf Zinssenkungskurs und üben damit Druck auf die Kapitalmarktzinsen aus. Am Mittwoch reduzierte zunächst die neuseeländische Zentralbank ihren Leitzins deutlich auf ein neues Rekordtief. Anschließend folge die Notenbank Indiens. Vor einer Woche hatte die US-Notenbank Fed erstmals seit der großen Finanzkrise 2008 ihre Leitzinsen gesenkt./bgf/jsl/jha/