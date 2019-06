Deutsche Anleihen steigen weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs weiter gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen leicht auf 168,57 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag mit minus 0,21 Prozent, in der Nähe ihres am Montag erreichten Rekordtiefs. In Südeuropa stiegen die Renditen dagegen etwas an, wenn auch nur moderat.

In den vergangenen Wochen sind die Kapitalmarktzinsen weltweit stark gefallen. Verantwortlich ist ein Gemisch aus sich abschwächender Weltwirtschaft, fallenden Inflationserwartungen und politischen Risiken. Zu letztgenannten zählt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Sichere Anlagen stehen daher in der Gunst der Anleger ganz weit oben, wenngleich sie derzeit alles andere als günstig zu haben sind.

An den Finanzmärkten setzt sich zunehmend die Erwartung durch, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins bald verringern könnte. An diesem Dienstag wird sich der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell auf einer Konferenz in Chicago zu Wort melden. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.