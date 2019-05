Deutsche Anleihen steigen leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,06 Prozent auf 166,97 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,1 Prozent.

Nach wie vor sorgt der Handelsstreit zwischen China und den USA für Zurückhaltung an den Märkten. Auf das am Vorabend von der US-Notenbank Fed veröffentlichte Protokoll ("Minutes") der Zinssitzung vom 1. Mai reagierte der Handel kaum. Die Währungshüter bestätigten ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik.

Am Donnerstag stehen eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. Für die Eurozone werden etwa die Einkaufsmanagerindizes erwartet, die vom Forschungsinstitut Markit erhoben werden. In Deutschland wird das Ifo-Geschäftsklima veröffentlicht./elm/bgf/mis