Deutsche Anleihen steigen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs leicht gestiegen.



Im Mittagshandel lag der Terminkontrakt Euro-Bund-Future bei 164,03 Punkten und damit etwas höher als am Vortag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 0,09 Prozent. Im übrigen Euroraum war die Kursentwicklung uneinheitlich mit moderaten Verlusten in Italien und Portugal.

Top-Thema des Tages ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Am Abend wird von der Federal Reserve zwar keine Änderung des Leitzinses erwartet. Allerdings veröffentlicht die Zentralbank neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Zinsniveau. Es wird damit gerechnet, dass von den bislang signalisierten zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr höchstens noch eine verbleibt. Dies entspräche dem abwartenden geldpolitischen Kurs der Fed, der bestätigt werden dürfte.

Daneben warten Fachleute und Anleger auf neue Informationen zur Rückführung der durch Krisenmaßnahmen aufgeblähten Notenbankbilanz. Klar ist bereits, dass der Bilanzabbau bis zum Ende des Jahres beendet werden soll. Fraglich ist, in welchem Tempo dies geschehen wird. Nach Beendigung der Bilanzabschmelzung werden die Reserven der Geschäftsbanken bei der Fed wesentlich höher liegen als vor der Krise, was einer anhaltenden geldpolitischen Stützung des amerikanischen Finanzsystems entspricht./bgf/jkr/jha/