Deutsche Anleihen steigen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Im Gegenzug gingen die Renditen etwas zurück. Der für die Kursbewegung richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen auf 160,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,38 Prozent.

Händler erklärten die Entwicklung mit der schlechten Stimmung am Aktienmarkt. Als sicher geltende Anlagen seien deshalb etwas stärker gefragt. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Euroländern legten die Anleihekurse zu.

Der Donnerstag steht im Zeichen wichtiger Wirtschaftsdaten und der Geldpolitik. Am Vormittag wird das Münchner Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima veröffentlichen. Mit Spannung wird erwartet, ob es ähnlich trübe ausfällt wie andere wichtige Frühindikatoren, etwa die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit.

Am Nachmittag folgen die Ergebnisse der jüngsten Zinssitzung der EZB. Experten erwarten keine wesentlichen Änderungen am geldpolitischen Kurs. Allerdings könnte sich EZB-Präsident Mario Draghi während der Pressekonferenz mit Fragen zum Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien sowie anderen Problemfeldern konfrontiert sehen./bgf/jkr/fba