Deutsche Anleihen steigen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch leicht gestiegen.



Gegen Mittag notierte der richtungsweisende Euro-Bund-Future bei 158,95 Punkten und damit etwas höher als am Vortag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 0,47 Prozent. Im Gegensatz zu den meisten Anleihen im Euroraum verloren italienische Papiere etwas an Boden.

Marktbeobachter erklärten die Kursgewinne an den Rentenmärkten mit einer wieder etwas größeren Vorsicht der Anleger. Als sicher empfundene Anlagen seien deshalb etwas stärker gefragt gewesen.

Im weiteren Handelsverlauf stehen Immobiliendaten aus den USA und das Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung der Fed auf dem Programm. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank. Am Abend werden zudem die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Gipfel in Brüssel versuchen, die festgefahrenen Verhandlungen über den britischen EU-Austritt wieder in Gang zu bringen./bgf/jkr/mis