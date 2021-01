Deutsche Anleihen steigen leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn im Kurs leicht gestiegen.



Händler sprachen von einer Gegenbewegung zu den deutlichen Verlusten am Vortag. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 176,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,49 Prozent.

Am Donnerstag waren sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere erheblich unter Druck geraten. Am Markt wurde zum einen auf eine Reihe solider Konjunkturdaten aus den USA verwiesen. Zum anderen wurden Bemerkungen aus der Europäischen Zentralbank (EZB) als Grund genannt. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte sich etwas weniger pessimistisch für die konjunkturelle Entwicklung gezeigt.

Vor dem Wochenende stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen IHS Markit veröffentlicht die Einkaufsmanagerindizes für Januar. Die Unternehmensumfrage gibt Hinweise auf die konjunkturelle Situation im Währungsraum. Nach wie vor lasten die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stark auf der wirtschaftlichen Entwicklung./bgf/jsl/jha/