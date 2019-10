Deutsche Anleihen steigen leicht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs leicht zugelegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 171,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf minus 0,42 Prozent. An anderen Rentenmärkten im Euroraum fiel die Entwicklung uneinheitlich aus.

Für Kursauftrieb sorgten Neuigkeiten zum Brexit. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg sind die Chancen auf eine Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gering. Die nordirische Partei DUP stelle sich gegen einen angepeilten Kompromiss, erfuhr die Agentur aus den Reihen der britischen Regierung. Zuvor war an den Märkten Hoffnung auf eine Einigung aufgekommen.

Für Unterstützung sorgten auch neue Inflationsdaten aus dem Euroraum. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat ist die Inflation im September von 1,0 auf 0,8 Prozent gefallen. Das war noch etwas weniger, als die Statistiker in einer ersten Schätzung ermittelt hatten. Die verhaltene Inflation dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer Haltung bestätigen. Mitte September hatte sie ihre bereits sehr expansive Geldpolitik zusätzlich gelockert, was innerhalb der EZB auf teils großen Widerstand traf.

Am Nachmittag stehen in den USA einige Konjunkturdaten an. Veröffentlicht werden unter anderem Umsatzdaten aus dem Einzelhandel. Sie geben Hinweise auf den Zustand des für die US-Wirtschaft besonders wichtigen Privatkonsum. Am Abend veröffentlicht die amerikanische Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht Beige Book./bgf/jsl/mis