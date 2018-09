Deutsche Anleihen steigen - auch italienische Papiere gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs zugelegt.



Gegen Mittag stieg der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 159,60 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,41 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Besonders deutlich fielen die Kapitalmarktzinsen in Italien. Dieser Trend hält bereits seit Anfang September an, nachdem die Renditen in den Monaten zuvor steil angestiegen waren. Hintergrund des Anstiegs waren Befürchtungen, die neue italienische Regierung könnte die Staatsausgaben zur Finanzierung ihrer Wahlversprechen massiv ausweiten. Derartige Sorgen haben italienische Politiker zuletzt etwas dämpfen können.

Im Vormittagshandel veröffentlichte Konjunkturdaten gingen weitgehend am Anleihemarkt vorbei. Am Nachmittag könnten amerikanische Zahlen zu den Erzeugerpreisen für Bewegung sorgen. Ein stärkerer Preisauftrieb könnte die US-Notenbank zu rascheren Zinsanhebungen veranlassen. Am Abend wird die Zentralbank ihren Konjunkturbericht, das so genannte Beige Book, veröffentlichen. Die Marktrelevanz des Berichts ist in der Regel gering, da er wenig zukunftsgerichtet ist./bgf/jkr/fba