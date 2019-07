Deutsche Anleihen steigen etwas - US-Zinspolitik bleibt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Anleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 172,64 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,28 Prozent.

Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) Jerome Powell hatte am Dienstagabend nochmals seine Bereitschaft zu Zinssenkungen bekräftigt. Die Notenbank werde Abwärtsrisiken für die Wirtschaft "genau beobachten" und falls nötig "angemessen handeln", sagte Powell.

"Insbesondere die Risiken aus den zahlreichen Handelsspannungen bereiten der Fed Bauchschmerzen", schreibt Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank. "Entsprechend wichtig dürfte es für sie sein, ob das heute Abend veröffentlichte Beige Book - eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Bedingungen in den verschiedenen Federal Reserve Distrikten - wie zuletzt zeigt, dass Unternehmen angesichts der Handelskonflikte zunehmend nervöser werden."

Am Mittwoch stehen außerdem mehrere Konjunkturdaten auf dem Programm. Neben Verbraucherpreisen für die Eurozonen rücken vor allem US-Daten in den Fokus. Am Nachmittag werden Indikatoren aus dem Bausektor erwartet. Danach folgt am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das Beige Book./elm/jkr/mis