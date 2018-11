Deutsche Anleihen steigen etwas

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag leicht zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,26 Prozent auf 161 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,35 Prozent.

Die vermeintliche Ankündigung neuer US-Zölle erzeugte für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump könnte schon in der kommenden Woche Zölle auf importierte Autos verhängen, wie die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf EU-Kreise berichtete. Darunter würde die deutsche Autoindustrie besonders leiden. Die Angst davor lies die Autoaktien bereits fallen.

Ein wichtiges Thema für europäische Anleihen ist nach wie vor der Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union. Nachdem die Renditen am Vortag stark gefallen waren, sehen Marktbeobachter in den aktuellen leichten Kursgewinnen eine Gegenbewegung.

Ein Bericht über mögliche Anleihenkäufe der Europäische Zentralbank (EZB) zeigte am Markt keine großen Auswirkungen. Der Kauf italienischer Staatsanleihen unter dem Programm OMT werde derzeit in der EZB nicht diskutiert, hieß es einschränkend von der Nachrichtenagentur Market News International (MNI) mit Bezug auf namentlich nicht genannte Notenbankkreise. Zudem würde das Kaufprogramm nur in Extremsituationen erwogen./elm/jsl/she