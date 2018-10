Deutsche Anleihen steigen deutlich - italienische Papiere unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit deutlichen Kursaufschlägen in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,23 Prozent auf 159,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,44 Prozent.

Unter deutlichem Druck standen dagegen italienische Staatsanleihen. Händler nannten als Grund Äußerungen von Lega-Wirtschaftsexperte Claudio Borghi. Der Euroskeptiker sagte im italienischen Radio, dass Italien mit einer eigenen Währung in der Lage wäre, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Der Euro sei hingegen "nicht ausreichend", um die fiskalischen Probleme Italiens zu bewältigen.

Der Risikoaufschlag zehnjähriger italienischer Staatsanleihen zu deutschen Papieren stieg nach den Bemerkungen Borghis auf fast drei Prozentpunkte. Die Rendite der italienischen Papiere erhöhte sich um 0,09 Prozentpunkte auf 3,38 Prozent. Die Äußerungen Borghis fallen in eine Zeit großer Marktskepsis gegenüber Italien. Grund sind höhere geplante Staatsausgaben und eine höhere Neuverschuldung des ohnehin stark verschuldeten Landes./bgf/jkr/jha/