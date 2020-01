Deutsche Anleihen steigen deutlich nach US-Angriff im Irak

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Als sicher empfundene Anlagen wie deutsche Bundesanleihen haben am Freitag starken Zulauf erhalten.



Auslöser war die Tötung eines hochrangigen iranischen Generals durch das US-Militär im Irak. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am bis zum Mittag um 0,61 Prozent auf 172,16 Punkte.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug deutlich auf minus 0,29 Prozent. Am Vortag hatte sie mit minus 0,16 Prozent noch den höchsten Stand seit vergangenem Mai erreicht. An anderen europäischen Anleihemärkten gaben die Renditen am Freitag ebenfalls deutlich nach. Besonders stark gefragt waren Staatsanleihen der Schweiz.

Die ohnehin hohen Spannungen zwischen den USA und Iran haben sich nochmals verschärft. Grund ist die Tötung des einflussreichen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen Raketenangriff einer amerikanischen Drohne im Irak. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei kündigte schwere Vergeltung an. Der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke sprach von einer unendlich gestiegenen Kriegsgefahr.

Erst vor wenigen Tagen war die US-Botschaft in Bagdad durch Demonstranten angegriffen worden. Die USA weisen Iran die Schuld zu, die islamische Republik weist dies von sich. Die Beziehungen zwischen den USA und Iran haben stark unter der Aufkündigung des Atomabkommens durch die Vereinigten Staaten gelitten./bgf/jkr/fba