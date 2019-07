Deutsche Anleihen steigen deutlich nach EZB-Bericht

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Anleihen haben am Donnerstag nach Berichten über Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Inflationsziel deutliche Gewinne verbucht.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte um 0,21 Prozent auf 173,44 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,31 Prozent.

EZB-Präsident Mario Draghi wolle demnach ein flexibleres Inflationsziel prüfen, wie Insider der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sagen. Das derzeitige Ziel der Notenbank für die Teuerung beträgt zwei Prozent. Davon soll nun eine Abweichung nach unten und oben akzeptiert werden. Nach einer längeren Schwächephase könnten so die Leitzinsen länger niedrig bleiben, um das Wirtschaftswachstum abzusichern.

Am Nachmittag könnten US-Daten für weitere Bewegung sorgen. Neben dem Index der Notenbank von Philadelphia stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Eine sich anbahnende Schwäche am US-Arbeitsmarkt würde sich als erstes dort zeigen, schreibt Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zuletzt ließen Daten jedoch auf einen robusten Arbeitsmarkt schließen. Außerdem spricht am Nachmittag der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, der der erwarteten Zinssenkung in den USA eher skeptisch gegenübersteht./elm/jsl/fba