Deutsche Anleihen steigen vor US-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed und dem Ausgang der Parlamentswahl in den Niederlanden zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im Mittagshandel um 0,24 Prozent auf 159,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,42 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel. Die Anleger warten auf wichtige geldpolitische Beschlüsse der Fed, die am Abend veröffentlichen werden sollten. Eine erneute Zinserhöhung in den USA gilt als sicher. Für die weitere Entwicklung der Kurse werden Hinweise aus der US-Notenbank entscheidend sein, mit wie vielen Zinserhöhungen in diesem Jahr zu rechnen ist, sagte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Außerdem blicken Anleger gespannt auf die Parlamentswahl in den Niederlanden, die am Morgen begonnen hat. Entscheidend dürfte das Abschneiden der Partei von Geert Wilders sein. Der Rechtspopulist hatte im Wahlkampf einen Austritt der Niederlande aus der EU gefordert./jkr/zb