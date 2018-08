Deutsche Anleihen steigen - Türkische Papiere unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Abend um 0,23 Prozent auf 162,55 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,37 Prozent. Erheblich unter Druck standen dagegen Staatsanleihen der Türkei.

Der Handel am Rentenmarkt des Euroraums war geprägt durch die durchwachsene Stimmung an den Börsen. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren wie Bundesanleihen war deshalb recht hoch. Wesentliche Konjunkturdaten wurden in Europa nicht veröffentlicht. Amerikanische Wirtschaftszahlen sorgten nicht für nachhaltige Bewegung.

In Italien beruhigte sich die Lage etwas. Am Mittwochabend waren italienische Staatsanleihen unter Druck geraten. Auslöser waren Äußerungen von Vizepremier Luigi Di Maio gewesen, der harte Verhandlungen mit der Europäischen Union über den italienischen Staatshaushalt ankündigte.

Türkische Staatsanleihen gaben erheblich nach, im Gegenzug stiegen die Risikoaufschläge zu Bundesanleihen deutlich. Die Rendite zehnjähriger Anleihen näherte sich wieder der Marke von 20 Prozent, die sie erst vor wenigen Tagen überschritten hatte. Äußerungen des türkischen Finanzministers Berat Albayrak konnten die Anleger nicht beruhigen. Er kündigte für Freitag die Bekanntgabe eines "neuen ökonomisches Modells" für die Türkei an.

Das Land steht seit Wochen unter erheblichem Druck. Die Gründe sind vielfältig und reichen von steigenden Zinsen in den USA über hohe Inflationsraten in der Türkei bis hin zum aktuellen politischen Streit mit den USA. Am deutlichsten macht sich die Krise beim Wertverfall der Landeswährung Lira bemerkbar. Sie fiel am Donnerstag zu Euro und Dollar erneut auf Rekordtiefstände./bgf/he