Deutsche Anleihen steigen - Starke Gewinne in Italien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag im Kurs gestiegen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum frühen Abend um 0,22 Prozent auf 178,82 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel auf minus 0,70 Prozent. Das vor eineinhalb Wochen erreichte Rekordtief von minus 0,72 Prozent kommt damit wieder in Reichweite.

Besonders im Fokus standen am Dienstag italienische Anleihen. Ausschlaggebend waren die Bemühungen der Sozialdemokraten (PD) und der Fünf Sterne, eine neue Regierung zu bilden, nachdem die alte Regierung aus Lega und Fünf Sterne kollabiert war.

Obwohl zuletzt keine klare Aussage über die Erfolgschancen der Gespräche zwischen PD und Fünf Sternen möglich war, spekulierten Anleger auf das Zustandekommen des Bündnisses und damit auf die Vermeidung von Neuwahlen. Italienische Staatsanleihen gewannen im Kurs, im Gegenzug fielen ihre Renditen. Zehnjährige Papiere rentierten mit 1,13 Prozent so tief wie letztmalig im September 2016.

Deutsche Wachstumsdaten stützten wiederum Bundesanleihen etwas. Das Statistische Bundesamt bestätigte, dass die deutsche Wirtschaft im Frühjahr leicht geschrumpft ist. Viele Bankökonomen gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung in den Sommermonaten fortgesetzt hat. In diesem Fall würde Deutschland zwar in eine technische, aber keine schwere Rezession fallen, kommentierten die Volkswirte der Deutschen Bank./bgf/he