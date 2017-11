Deutsche Anleihen steigen nach Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag im Kurs gestiegen.



Nach einer zunächst schwächeren Tendenz erhielten Staatsanleihen Auftrieb durch neue Inflationsdaten aus dem Euroraum. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg gegen Mittag um 0,06 Prozent auf 162,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,38 Prozent.

Der stärkste Impuls für den Anleihemarkt kam von Inflationszahlen aus dem Währungsraum. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat zog die Teuerung im November zwar an, allerdings nicht so stark wie erwartet. Zudem verharrte die Kerninflation auf 0,9 Prozent. "Der Preisdruck enttäuscht und ist weiterhin auf einem von der EZB als zu gering bewerteten Niveau", kommentierten Analysten der Landesbank Hesssen-Thüringen. Das Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent wird seit Jahren unterschritten.

Auch im Nachmittagshandel dürften Inflationsdaten den Ton angeben. In den USA wird das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß PCE erwartet. Wie in Europa bewegt sich die Teuerung in den Vereinigten Saaten auf einem verglichen mit früheren Aufschwüngen geringen Niveau./bgf/tos/jha/