Deutsche Anleihen steigen - China lockert Geldpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag im Kurs gestiegen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Mittag um 0,17 Prozent auf 177,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,61 Prozent. Auch an vielen anderen Anleihemärkten in Europa gingen die Renditen zurück.

Erst am Dienstag war die Rendite auf ein Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen. Seither ist sie wegen der besseren Börsenstimmung spürbar gestiegen. Dazu beigetragen haben verminderte politische Risiken, unter anderem im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem Brexit oder den Massenprotesten in Hongkong.

Marktteilnehmer nannten als Grund für die wieder fallenden Renditen die chinesische Geldpolitik. Die Zentralbank der Volksrepublik reduzierte ihren Mindestreservesatz zum 16. September um 0,5 Punkte auf 13,0 Prozent. Der Schritt gilt im Vergleich zu Leitzinssenkungen als moderatere Maßnahme. Die Notenbank bekräftigte dementsprechend, von einer Flutung mit Billiggeld absehen zu wollen. Hintergrund der Lockerung ist die schwächelnde chinesische Wirtschaft, die nicht zuletzt durch den Handelsstreit mit den USA belastet wird.

Am Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger auf US-amerikanische Arbeitsmarktdaten. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Jobbericht. Analysten erwarten, dass sich am robusten Zustand des Arbeitsmarkts wenig ändern wird./bgf/jsl/nas