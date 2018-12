Deutsche Anleihen steigen - Anleger suchen Sicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben am Donnerstag als sicher geltende Anlagen wie deutsche Bundesanleihen gesucht.



Als Grund wurde am Markt die schlechte Börsenstimmung in Asien genannt, die vor allem auf die Verhaftung der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei zurückgeht. Der Vorfall hat der zuletzt aufgekommenen Hoffnung auf eine Beruhigung des Handelskonflikts zwischen den USA und China einen Schlag versetzt.

Der für den Anleihehandel richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 162,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,26 Prozent. Auch in vielen anderen Euroländern erhielten Staatsanleihen moderaten Zulauf.

Am Donnerstag dürften Anleger auch die zahlreichen amerikanischen Konjunkturdaten im Blick haben. Aufgrund des Staatstrauertages wegen des Todes des ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush werden sämtliche Wirtschaftszahlen, die eigentlich am Mittwoch veröffentlicht werden sollten, nachgereicht. Im Mittelpunkt dürften Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Stimmung im großen Dienstleistungssektor stehen./bgf/fba