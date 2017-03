Deutsche Anleihen steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch im Kurs spürbar gestiegen.



Gegen Mittag lag der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 164,62 Punkten. Das waren 0,26 Prozent mehr als am Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 2,7 Basispunkte auf 0,30 Prozent. Im anderen europäischen Ländern hielten sich die Marktbewegungen meist in engen Grenzen.

Starke Impulse gab es im Vormittagshandel nicht. Ein überraschend deutlicher Rückgang der deutschen Industrieaufträge gab den Kursen keinen Auftrieb. Zwar gingen die Aufträge laut Statistischem Bundesamt im Januar um 7,4 Prozent zurück und damit so stark wie seit Januar 2009 nicht mehr. Allerdings folgt die Schwäche auf einen starken Vormonat. Das Bundeswirtschaftsministerium verwies wie Analysten auf stark unterdurchschnittliche Großaufträge, die das Ergebnis belastet hätten.

Auch im weiteren Verlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die dem Handel neue Impulse verleihen könnten. In den USA werden Daten zur Handelsbilanz und zu den Verbraucherkrediten veröffentlicht. Sollten die Daten nicht deutlich von den Markterwartungen abweichen, sind starke Marktbewegungen wohl eher nicht zu erwarten. An den Finanzmärkten ist eine Zinsanhebung der US-Notenbank in der kommenden Woche fest eingepreist./bgf/jsl/stb