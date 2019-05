Deutsche Anleihen starten wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag nahezu unverändert in die neue Handelswoche gegangen.



Der Ausgang der Europawahl hatte zunächst keinen sichtbaren Einfluss. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 167,29 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,12 Prozent.

Die Europawahl ist nach vorläufigen Ergebnissen in etwa wie erwartet ausgegangen. Die großen Parteiblöcke im Europaparlament der Volksparteien haben Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien haben hinzugewonnen. Zu einem mitunter prognostizierten kräftigen Rechtsruck ist es jedoch nicht gekommen. Die Grünen zählen zu den stärksten Gewinnern.

Zu Wochenbeginn stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. Auch ranghohe Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten größtenteils zurück. Aus den Reihen der EZB wird sich jedoch Direktoriumsmitglied Benoit Coeure zu Wort melden./bgf/jsl/jha/