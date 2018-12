Deutsche Anleihen starten wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert.



Der richtungweisende Bund-Future fiel im frühen Handel geringfügig um 0,02 Prozent auf 163,30 Punkte. Die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei 0,23 Prozent. Mit Ausnahme von italienischen Anleihen, deren Renditen im frühen Handel deutlich fielen, zeigte sich auch in den übrigen Ländern der Eurozone vergleichsweise wenig Bewegung.

Nach wie vor blicken Anleger mit Sorge auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und Großbritannien. Auch wenn die vergleichsweise sicheren Bundesanleihen vorerst nicht an die Kursgewinne vom Dienstagnachmittag anknüpfen konnten, sprachen Marktbeobachter von einer weiterhin hohen Verunsicherung am Markt. Daher hätten jüngste Signale, die auf eine Bewegung im Handelsstreit zwischen China und den USA hindeuten, die Kurse der Anleihen vorerst nicht belastet.

Im weiteren Tagesverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen. Die Anleger blicken vor allem auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Außerdem richten sich die Blicke bereits auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Hier wird der offizielle Beschluss für das Ende des Anleihekaufprogramms zum Jahresende erwartet./jkr/mis