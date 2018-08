Deutsche Anleihen starten wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die neue Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen kaum verändert bei 163,25 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls wenig verändert bei 0,32 Prozent. Südeuropäische Anleihen, insbesondere italienische Papiere, standen dagegen unter Druck.

Die Analysten der Commerzbank umschreiben die Marktlage als "globale Risikoaversion". So werde die von der italienischen Politik ausgehende Unsicherheit gegenwärtig verstärkt durch die Lirakrise in der Türkei. Hinzu komme eine im Sommer übliche geringe Liquidität am Anleihemarkt. Sichere Anlagen wie Bundesanleihen seien in diesem Umfeld prinzipiell gefragt.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur sehr wenige an. Marktdominierend dürfte der Fortgang der Krise in der Türkei bleiben. Am Montagmorgen griff die türkische Notenbank ein und sorgte für eine erhöhte Liquidität bei den heimischen Geschäftsbanken. Die Marktreaktionen waren jedoch verhalten./bgf/jkr/fba