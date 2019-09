Deutsche Anleihen starten wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag zu Handelsbeginn wenig verändert.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Morgen bei 177,34 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,59 Prozent.

Erst am Dienstag war die Rendite auf ein Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen. Seither ist sie wegen der besseren Börsenstimmung spürbar gestiegen. Dazu beigetragen haben verminderte politische Risiken, unter anderem im Handelsstreit zwischen den USA und China, dem Brexit oder den Massenprotesten in Hongkong.

Am Freitag richtigen sich die Blicke der Anleger auf US-amerikanische Arbeitsmarktdaten. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Jobbericht. Analysten erwarten, dass sich am robusten Zustand des Arbeitsmarkts wenig ändern wird./bgf/mis