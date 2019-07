Deutsche Anleihen starten wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag wenig verändert in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 173,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,40 Prozent. Damit liegt sie weiterhin in der nähe ihres historischen Tiefstands.

Am Freitag haben Anleger die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts im Blick. Fällt er schlechter als erwartet aus, dürften Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) Aufwind erhalten. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt zwei neue Mitglieder für das Fed-Gremium nominiert, die niedrigere Zinsen befürworten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Zinsen bald senken. Auch die designierte neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde gilt als Vertreterin einer lockeren Geldpolitik.

Am Anleihemarkt dürfte es demnach in der kommenden Woche mit den Renditen weiter nach unten gehen, wie Analyst Markus Koch von der Commerzbank schreibt. "Die Bundrenditen haben über alle Laufzeiten hinweg neue Allzeittiefs erreicht. Spekulationen auf eine Zinssenkung der EZB und weiterhin schwache Konjunkturdaten dürften nächste Woche eine spürbare Konsolidierung verhindern und die Renditen eher noch weiter fallen lassen."/elm/bgf/jha/