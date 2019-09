Deutsche Anleihen starten wenig bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet.



Starke Impulse gab es im frühen Handel nicht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht auf 179,06 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,70 Prozent. Das vergangene Woche erzielte Rekordtief von minus 0,73 Prozent bleibt damit in Reichweite.

Am Dienstag dürften Anleger zum einen auf die politische Lage in Großbritannien blicken. Dort will sich eine größere Gruppe Parlamentarier gegen den Brexit-Kurs von Premierminister Boris Johnson stemmen. Daneben sollen in Italien die Mitglieder der Fünf Sterne über eine gemeinsame Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) abstimmen. An Konjunkturdaten steht in den USA einer der wichtigsten Stimmungsbarometer für die Wirtschaft an, der ISM-Index für die Industrie./bgf/mis