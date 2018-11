Deutsche Anleihen starten unverändert - Italien im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag faktisch unverändert in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 160,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug unverändert 0,39 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern der Eurozone fiel der Handelsstart ruhig aus. In Italien gaben die Kurse von Staatsanleihen leicht nach.

Die italienische Haushaltspolitik ist am Dienstag ein Top-Thema an den Finanzmärkten. Es läuft eine Frist ab, innerhalb derer sich die italienische Regierung zu Einwänden der EU-Kommission zum Staatshaushalt Italiens für das kommende Jahr äußern muss. Haupteinwand ist die Neuverschuldung, die aus Sicht der Kommission zu hoch ausfällt.

Nach wie vor gibt es wenig Hinweise auf ein Einlenken Italiens. Die Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" berichtete am Dienstag, die Regierung werde allenfalls ihre Wachstumsprognose, die in die Budgetberechnung einfließt, etwas anpassen. An dem geplanten Staatsdefizit von 2,4 Prozent werde sich aber nichts ändern. Die Zeitung "Il Messaggero" berichtete Ähnliches und deutete dies als Versuch der Regierung, einen zumindest in Teilen versöhnlichen Vorschlag zu unterbreiten./bgf/jkr/jha/