Deutsche Anleihen starten stabil - italienische Papiere steigen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag stabil in den Handel gegangen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht auf 173,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,36 Prozent. Damit wurde das am Vortag erzielte Rekordtief leicht unterboten.

Am Dienstag werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die am Anleihemarkt für Bewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige hochrangige Notenbanker. Die freundliche Börsenstimmung könnte die grundsätzlich hohe Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren etwas dämpfen.

Weitere Kursgewinne gab es am Morgen in Italien. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug bis auf 1,89 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2018, als sich die gegenwärtige Regierung aus nationalistischer Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung anbahnte. In der Folge waren die Risikoaufschläge angesichts des hohen Misstrauens, das Investoren der neuen Regierung entgegen brachten, stark gestiegen.

Gründe für den aktuellen Rückgang gibt es einige. Dazu zählen die Aussicht auf eine noch lockerere Geldpolitik de Europäischen Zentralbank (EZB) und die Erwartung, dass der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission nicht eskalieren wird./bgf/elm/mis