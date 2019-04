Deutsche Anleihen starten schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,13 Prozent auf 165,23 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zuletzt wieder im positiven Bereich bei plus 0,01 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten haben zum Auftakt etwas belastet. Im Februar war die Produktion in deutschen Unternehmen stärker als erwartet gestiegen. Außerdem hatte das Statistische Bundesamt die Produktionsdaten für Januar deutlich nach oben revidiert.

Darüber hinaus sorgte die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und belastet die vergleichsweise sicheren Bundesanleihen ebenfalls. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte US-Präsident Donald Trump am Vorabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He im Weißen Haus. Allerdings sei ein Abkommen weiterhin nicht garantiert, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien. Auch Chinas Präsident Xi Jinping sah die Handelsgespräche zuletzt auf einem guten Weg./jkr/elm